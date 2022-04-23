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Письменниця Наталка Сняданко буде сьогодні вести твіттер-акаунт віцепрезидентки німецького Бундестагу

Основною темою твітів є зброя для України.

Письменниця Наталка Сняданко буде сьогодні вести твіттер-акаунт віцепрезидентки німецького Бундестагу
Фото: facebook.com/natalka.sniadanko

Українська письменниця Наталка Сняданко буде сьогодні вести твіттер-акаунт віцепрезидентки німецького Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

“Не дуже святкове, але важливе повідомлення”, – зауважила вона.

Це акція відбувається з нагоди міжнародного дня книги, але основною темою твітів є зброя для України.

“Ви всі знаєте, що питання про це зараз вирішується. Тож запрошую всіх коментувати і розвивати тему. Не обов'язково писати німецькою, можна англійською або українською. Твіти будуть тут: @GoeringEckardt”, – зазначила Сняданко.

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