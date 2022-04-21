На 59-й Венеційській бієнале презентували Український павільйон

Захід розпочався з хвилини мовчання у пам’ять про загиблих у російській війни проти України.

У Венеції відбулась презентація мистецького проєкту «Фонтан виснаження. Висока вода», який представляє Український павільйон на 59-ій Венеційській бієнале сучасного мистецтва. Про це повідомляє МКІП.

Проєкт "Фонтан виснаження. Висока вода" представили художник Павло Маков, куратори українського павільйону (Борис Філоненко, Лізавета Герман, Марія Ланько), керівник Українського мистецького фонду екстреної допомоги Ілля Заболотний та заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.

Захід розпочався з хвилини мовчання у пам’ять про загиблих у російській війни проти України.

Відповідаючи на запитання про актуальність представлення Українського павільйону в умовах війни, Лізавета Герман назвала участь України в бієнале «інвестицією в майбутнє».

«Хочеться показати, що ми не є жертвами війни, а віримо в наше майбутнє… Ми щиро віримо, що треба будувати майбутнє зараз, а не чекати на закінчення війни. Ми мусимо залучати всі наші сили та інвестиції у те, щоб якнайшвидше наближувати мирне майбутнє. Тому павільйон, культура та те, що ми тут робимо, є важливим до цього кроком», - зазначила вона.

Коментуючи тезу організаторів виставки про її функцію «місця зустрічі різних культур», Павло Маков заявив, що наразі подія у Венеції не може стати таким місцем для української та російської культур. «Єдиний діалог, який є можливим з росією з 2014 року, відбувається на фронті… На жаль, російська культура зараз приходить в Україну у вигляді ракет. Ми фактично зараз рятуємо нашу культуру від тотальної руйнації», - сказав він.

Заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва зауважила, що зараз як ніколи українська культура має бути почута. Вона наголосила, що росіяни свідомо знищили та пошкодили багато українських культурних об’єктів під час війни, зокрема драматичний театр в Маріуполі та монумент Тарасу Шевченку в Бородянці.

«Яскрава українська культура не мала свого голосу щонайменше протягом 300 останніх років. Імперіалістична політика росії знищувала наш голос репресіями та геноцидом, колоніальними наративами в багатьох сферах. Але Україна має голос. І ми просимо вас почути його, зберегти його, допомогти нам зробити його видимим і захищеним», – зазначила Чуєва.

Нагадаємо, Венеційська бієнале відкриється 23 квітня. У цей же день відкриється український павільйон, який працюватиме до 27 листопада. Щомісяця там планують показувати сучасні роботи українських митців, які відтворюватимуть реалії війни в України.

Венеційська бієнале La Biennale di Venezia - одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два непарні роки у Венеції. У межах бієнале проводяться також Венеційський кінофестиваль та Венеційський фестиваль архітектури. Україна бере участь у Венеційській бієнале із 2001 року.