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У Литві відбувся концерт музикантів двох країн на підтримку України

Концерт був частиною урядової програми "Каунас і Каунаський район – культурна столиця Європи 2022".

У Литві відбувся концерт музикантів двох країн на підтримку України
Фото: Віра Касіян

У межах програми "Каунас і Каунаський район – культурна столиця Європи 2022" у Старому Запішкасі неподалік Каунаса відбувся концерт на підтримку України. Про це повідомила журналістка LB.ua.

Колектив, до складу якого увійшли двоє українських і четверо литовських музикантів, виконав два секстети Дж. Брамса. Ініціаторкою дійства стала скрипалька Барбора Валюкявічюте. 

Фото: Віра Касіян

Опісля основної програми українські музиканти Олександра Васильєва (скрипка, Київ) та Софі Савчук (альт, Львів) та литовські Барбора Валюкявічюте (скрипка, Каунас), Арнас Кароліс Кмеляускас (віолончель, Вільнюс), Юргіс Юозапайтіс (альт, Вільнюс) та Повілас Якунскас (віолончель, Вільнюс) виконали "Мелодію" Мирослава Скорика – у пам’ять про жертви війни в Україні.

Фото: Надано організаторами

Через особливості локації кількість глядачів була обмеженою, вільних місць у храмі, який слугує концертним залом, не було. Виступ литовсько-українського колективу транслювався у Facebook.

Фото: Віра Касіян

Фото: Віра Касіян
Фото: Віра Касіян

Нагадаємо, Український інститут пропонує надати Києву статус Європейської столиці культури і миру 2022.

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