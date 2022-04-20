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Російська армія намагалася штурмувати Рубіжне і Сєвєродонецк, обстріляно Новодружеськ, - Гайдай

Упродовж доби на території Луганської та Донецької областей відбито десять атак окупантів,

Російська армія намагалася штурмувати Рубіжне і Сєвєродонецк, обстріляно Новодружеськ, - Гайдай
Фото: luganskua.com

Російська армія продовжує наступальні дії з метою просунення вглиб Попасної. Після спроб штурму Рубіжного та Сєвєродонецька до лікарні міста Новоайдар надійшло близько 130 поранених військовослужбовців ворога. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

За його словами, впродовж доби на території Луганської та Донецької областей відбито десять атак окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

Підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

Також у результаті нічних обстрілів постраждало містечко Новодружеськ, розташоване впритул до Лисичанська. Там зруйновані будинки та перебито газопровід - місто залишилося без газу. 

"Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житлових будинках. Зайнялися два в центральній частині міста, скільки ще пошкоджено уламками та вибуховою хвилею – встановлюємо. В місті перебито газопровід. Зранку аварійна служба перевірятиме, як швидко його можна відремонтувати. Декілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірське”, - повідомив Гайдай. 

Нагадаємо, за даними Генштабу, основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

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