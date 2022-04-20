"​Жодної співпраці з окупантами": Зеленський подякував жителям окупованих міст за спротив

Після 55 днів війни росіянам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів.

Президент Володимир Зеленський подякував мешканцям окупованих росіянами населених пунктів за відмову співпрацювати з ворогом.

Про це він заявив у відеозверненні.

"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів. Ситуація цілком зрозуміла – українці в усіх регіонах нашої держави підтримують українську національну єдність. Підтримують нашу національну державність", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що вдчний усім мешканцям тимчасово окупованих міст - Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших наших громад – за цю чітку позицію.

"Жодної співпраці з окупантами. Жодної підтримки колаборантів. Що більш принциповими ми будемо, що більш принциповими будете ви, то швидше повернеться нормальне життя", - наголосив він.

Нагадаємо, російські військові готують низку "референдумів" в окупованих населених пунктах. На Херсонщині вони вже друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на "референдумі" зі створення псевдо-республіки "ХНР". У місті Снігурівка на Миколаївщині мешканців закликають у визначений час прийти на дільниці. А в окупованій Снігурівці Запорізької області російські війська розпочали "перепис" населення осіб пенсійного віку.