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"​Жодної співпраці з окупантами": Зеленський подякував жителям окупованих міст за спротив

Після 55 днів війни росіянам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів.

"​Жодної співпраці з окупантами": Зеленський подякував жителям окупованих міст за спротив
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський подякував мешканцям окупованих росіянами населених пунктів за відмову співпрацювати з ворогом.

Про це він заявив у відеозверненні.

"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів. Ситуація цілком зрозуміла – українці в усіх регіонах нашої держави підтримують українську національну єдність. Підтримують нашу національну державність", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що вдчний усім мешканцям тимчасово окупованих міст - Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших наших громад – за цю чітку позицію.

"Жодної співпраці з окупантами. Жодної підтримки колаборантів. Що більш принциповими ми будемо, що більш принциповими будете ви, то швидше повернеться нормальне життя", - наголосив він.

Нагадаємо, російські військові готують низку "референдумів" в окупованих населених пунктах.  На Херсонщині вони вже друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на "референдумі" зі створення  псевдо-республіки "ХНР". У місті Снігурівка на Миколаївщині мешканців закликають у визначений час прийти на дільниці. А в окупованій Снігурівці Запорізької області російські війська розпочали "перепис" населення осіб пенсійного віку.

 

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