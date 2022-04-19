Вкрадені в Мелітополі американські комбайни знайшлися у Кадирова, - ZN.UA

Сільськогосподарська техніка John Deere (США), яку вкрали російські окупанти в Запорізькій області, "сплили" на агрофірмі, пов'язаній з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Про це повідомила редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар у матеріалі для "Дзеркала тижня".

Один із найгучніших мародерських злочинів стався у Мелітополі. З виставкового майданчика компанії "Агротек-Інвест", офіційного дилера виробника сільгосптехніки компанії John Deere в Україні, кадировці викрали три нові комбайни, трактор, три сівалки загальною вартістю 1,5 млн євро, а також 20 тонн фірмових мастил.

Завдяки встановленим системам, фахівці встановили, що наразі техніка знаходиться у Чечні, в селищі Закан-Юрт неподалік Грозного. Судячи з адреси, що "засвітилася" завдяки встановленим маячкам, комбайни і трактор пригнали на територію вже ліквідованого "госхоза "Закан-Юрт", спеціалізація якого - вирощування зернових.

Селище Закан-Юрт входить до Ачхой-Мартанівського району і відоме тим, що це рідне село глави уряду Чечні Мусліма Хучієва та його брата Тамєрлана Хучієва, який очолює адміністрацію району.

Останній відомий також тим, що 11 років був виконавчим директором "фонду Ахмата Кадирова" (організація імені батька Рамзана Кадирова). У цьому селі на кошти "фонду" будується багато об’єктів, на відкритті яких можна побачити ще одного знакового персонажа - Адама Дєлімханова, що зараз керує кадировськими окупантами на сході України.

Про "фонд" Кадирова-старшого тепер знають люди в Мелітополі, оскільки саме від нього жителям окупованих населених пунктів росіяни розвозять "гуманітарку" фурами, що обліплені портретами Ахмата Кадирова.

Нагадаємо, раніше уряд України отримав доступ до даних кур'єрської служби, через яку росіяни відправляли награбоване. Мародери відправляли речи з білоруського Мозиря, російського Курська та Желєзногорська й інших прикордонних міст.

Мінцифри створило мапу, на якій доступна повна інформація про російську армію мародерів - де вони проживають і куди відправляли награбоване.