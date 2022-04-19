У РФ не вірять зізнанням окупантів про вбивства мирного населення: “Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!”

Росіяни настільки зомбовані пропагандою, що не вірять навіть рідним, коли ті зізнаються у звірствах в Україні.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Так, у розмові зі своєю матір’ю загарбник прямо говорить, що вони вбивають мирне населення та дітей.

На це вона відповідає: «Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!».

«Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!», – наголошує вона.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм та відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала різанину в місті Буча на Київщині.