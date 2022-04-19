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Сьогодні обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів, – Верещук

Також додому повертаються 16 цивільних осіб.

Сьогодні обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів, – Верещук
Фото: ОПУ

У вівторок, 19 квітня, відбувся п’ятий від початку повномасштабної війни обмін полоненими. Україні вдалося повернути 60 військовослужбовців, 10 із яких – офіцери, і 16 цивільних.

Про це повідомила українська віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Усього 76 людей", – написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, четвертий обмін полоненими з Росією відбувся у четвер, 14 квітня. Тоді Україна повернула 30 людей, серед яких 8 цивільних. Того ж дня повідомили, що обмін військовополоненими провели на Херсонщині. У районі селища Посад-Покровське 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших.

9 квітня відбувся третій обмін полоненими, Україна повернула 26 людей. Серед них 12 українських військових, з яких одна жінка-офіцер, 14 цивільних, включаючи 9 жінок.

До того Україна обміняла полоненого мера Мелітополя на солдатів-строковиків, яких Росія відправила на війну. 

1 квітня було визволено 86 українських військовослужбовців, серед них 15 жінок.

24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

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