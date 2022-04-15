В Херсонській області провели обмін військовополоненими

В районі селища Пасад-Покровське, Херсонська область, провели обмін полоненими. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Після напружених перемовин вдалось досягнути домовленостей з обміну полоненими в районі селища Пасад-Покровське, де 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших", - йдеться в повідомленні.

Також ОК "Південь" повідомляє, що за поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА.