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В Херсонській області провели обмін військовополоненими

Обмін пройшов в районі селища Пасад-Покровське.

В районі селища Пасад-Покровське, Херсонська область, провели обмін полоненими. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Після напружених перемовин вдалось досягнути домовленостей з обміну полоненими в районі селища Пасад-Покровське, де 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших", - йдеться в повідомленні.

Також ОК "Південь" повідомляє, що за поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА.

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