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Росія має можливість завдати ракетного удару по Києву, - Пентагон

Інші міста також перебувають під загрозою обстрілів.

Київ та інші міста України продовжують перебувати під загрозою ракетних обстрілів з боку Росії. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

За словами Кірбі, те, що Росія відвела війська від Києва та Чернігова серйозно не зменшило загрозу обстрілів.

“Росія має можливість завдати удару по Києву. Попри відведення військ від столиці, зберігається велика ймовірність ракетних ударів”, – ідеться в заяві. 

Соцмережі повідомляють, що сьогодні вночі, 15 квітня, у Києві було чутно гучні вибухи. Але офіційного підтвердження цієї інформації наразі нема.

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