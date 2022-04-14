Заступник командира "Азову" розповів про понад 2 тисячі знищених окупантів та ворожу техніку в Маріуполі

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) повідомив, що захисники Маріуполя змогли ліквідувати понад дві тисячі загарбників і чимало ворожої техніки.

Капітан записав відеозвернення, в якому розповів про героїчну роботу "азовців", та труднощі, з якими вони стикаються, утримуючи оточене росіянами місто.

"Наші бійці творять неймовірні речі, які виходять за грані можливого. Знищено 46 танків, підбито 27. Підбито та знищено 69 БМП та БМТ, 30 БТРів, "Тайфун", "Рисі", "Тигр", вантажні автомобілі, легкові, БПЛА, катер, літак. Поранено та вбито більше двох тисяч одиниць ворожої піхоти. Це означає, що кожні три години підбивається ворожа техніка, а кожної години знищується до двох окупантів", - наголосив капітан Святослав Паламар (Калина).

За його словами, українські військові "борються під постійним ворожим вогнем з танків, артилерії, авіаційними ударами, іншими засобами вогневого ураження. І це все робиться в повному оточені та без належної підтримки".

"З кожним днем боїв оборонців міста стає менше. Але вони вгризаються в бетон, вриваються у землю, стають божевільними, щоб витримати все це пекло. Але знову й знов піднімаються, стають на повний зріст і йдуть нищити окупанта... Ми не перестаємо битися", - наголосив заступник командира "Азову".

Капітан також зазначив, що захисникам Маріуполя "прикро слухати припущення, що деблокада неможлива, що ми отримали підкріплення, в той час коли нас стає менше".

"Нам набридло слухати аналітиків, що прикриваються приємними словами і ллють заспокійливе на вуха українців. Нам важко дивитися статистику серед жертв мирного населення України, де не вказано жодного слова про Маріуполь. Ніби то ті жінки, діти, інші люди, що стали жертвами російського терору, не загинули, а ніби ще живі", - зауважив Святослав Паламар.

Він наголосив - бійці відчувають підтримку українців і не перестають битися.

"Я дуже хочу, щоб кожен українець нарешті зрозумів, що криється за фантастичною мужністю наших військових. Це віра в побратимів і своїх командирів. Це віра в краще майбутнє нашої країни. Віра в український Маріуполь. Незважаючи на всі перепони, які були на нашому шляху всі 8 років з дня створення нашого підрозділу, а це заборона на навчання з натівськими інструкторами, це заборона на постачання зброї, це легенди про фашистів - ми стоїмо далі. Ми будем битися, бо Маріуполь - це Україна!" - підкреслив заступник командира полку "Азов".

Нагадаємо, днями радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що військово-політичне керівництво України в курсі проблем із боєприпасами у захисників Маріуполя і відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах.

Напередодні президент Володимир Зеленський подякував усім героям, які захищають місто Маріуполь, що оточене російськими загарбниками.