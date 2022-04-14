Чоловік переховувався на території Обухівського району, тут орендував один з елітних житлових будинків.

Оперативники Національної поліції затримали учасника іноземного наркоугруповання, який перебував в міжнародному розшуку.

Про це повідомили в Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, затриманий – громадянин Німеччини. Його розшукує Інтерпол за вчинення злочинів у складі наркоугруповання, яке займалося контрабандою кокаїну та канабісу в країнах Європи.

Влітку 2021-го працівники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини "накрили" злочинну організацію, члени якої займалися контрабандою кокаїну та канабісу з Іспанії до Польщі, Чорногорії, Німеччини та інших країн Європи. Затримали основних учасників, нині вони відбувають покарання.

"Проте 23-річному активному члену наркоугруповання, який являється громадянином Німеччини, вдалося уникнути покарання та виїхати за межі країни. За даними, наданими поліцейськими Німеччини, вказаний громадянин може переховуватись на території України", - повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що зловмисник дійсно перетинав кордон України в пункті перетину "Ягодин". Також отримали інформацію, чоловік може перебувати на території одного з населених пунктів Київщини.

Затримали зловмисника 13 квітня, він переховувався на території Обухівського району, де орендував один з елітних житлових будинків.

"Наразі його затримано у порядку статей 207 (Законне затримання), 581 (Права особи, стосовно якої розглядається питання про видачу (екстрадицію) та 582 (Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України) Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться заходи щодо його екстрадиції", - повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, торік у Львові правоохоронці викрили громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку. На батьківщині його підозрювали у вчиненні особливо тяжкого злочину - розбій, скоєний групою осіб, з погрозою життю та здоров'ю співробітнику поліції Туреччини з використанням вогнепальної зброї.

У грудні 2021 року з Німеччини до України із залученням каналів Інтерполу екстрадували підозрюваного у шахрайстві; затриманий виманив 6 млн гривень у п'яти українців.