Один зі затриманих відгукнувся на оголошення в соцмережі про швидкий разовий заробіток у розмірі 1 тис. дол.

Правоохоронці повідомили чотирьом спільникам про підозру у вчиненні підпалу держустанови - Дніпровської райдержадміністрації.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Зловмисники спершу облили фарбою вхідні двері Дніпровської РДА, а потім розбили скло та кинули всередину приміщення пляшку з запалювальною сумішшю. Столичні оперативники розшукали причетних до злочину осіб. Тепер їм загрожує до десяти років в’язниці", - зазначили правоохоронці.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Інцидент трапився на початку лютого цього року.

Як повідомляє пресслужба київської поліції, затримані - уродженці Київської області, 1998, 2001 та 2003 років народження.

"Ми з’ясували, що один зі зловмисників відгукнувся на оголошення в соціальній мережі про швидкий разовий заробіток. За 1 000 доларів США чоловік мав облити вхідні двері будівлі фарбою, а потім розбити скло на першому поверсі та кинути всередину приміщення пляшку з запалювальною сумішшю", - повідомив очільник поліції Києва Іван Вигівський.

Один зі зловмисників знайшов ще трьох спільників, і разом вони здійснили підпал. За це отримали винагороду.

"Одна із версій мотиву скоєння злочину – дестабілізація ситуації у країні перед початком повномасштабного вторгнення росії. Окрім того, дії правоохоронців спрямовані на встановлення замовників даного злочину, триває досудове розслідування", - повідомив Вигівський.

Затриманих також підозрюють у скоєнні аналогічних злочинів на території Києва та інших областей України.

Нагадаємо, торік у серпні невідомий підпалив двері Офісу омбудсмена Людмили Денисової.

У листопаді того ж року Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо умисних підпалів приміщень Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду.