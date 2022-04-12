Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
​Полк "Азов" повідомив, що російські війська використали в Маріуполі отруйну речовину
​Полк "Азов" повідомив, що російські війська використали в Маріуполі отруйну речовину
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція повідомила про підозру 4 зловмисникам за підпал Дніпровської РДА

Один зі затриманих відгукнувся на оголошення в соцмережі про швидкий разовий заробіток у розмірі 1 тис. дол.

Поліція повідомила про підозру 4 зловмисникам за підпал Дніпровської РДА
Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили чотирьом спільникам про підозру у вчиненні підпалу держустанови - Дніпровської райдержадміністрації.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Зловмисники спершу облили фарбою вхідні двері Дніпровської РДА, а потім розбили скло та кинули всередину приміщення пляшку з запалювальною сумішшю. Столичні оперативники розшукали причетних до злочину осіб. Тепер їм загрожує до десяти років в’язниці", - зазначили правоохоронці.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Інцидент трапився на початку лютого цього року.

Як повідомляє пресслужба київської поліції, затримані - уродженці Київської області, 1998, 2001 та 2003 років народження. 

"Ми з’ясували, що один зі зловмисників відгукнувся на оголошення в соціальній мережі про швидкий разовий заробіток. За 1 000 доларів США чоловік мав облити вхідні двері будівлі фарбою, а потім розбити скло на першому поверсі та кинути всередину приміщення пляшку з запалювальною сумішшю", - повідомив очільник поліції Києва Іван Вигівський.

Один зі зловмисників знайшов ще трьох спільників, і разом вони здійснили підпал. За це отримали винагороду.

"Одна із версій мотиву скоєння злочину – дестабілізація ситуації у країні перед початком повномасштабного вторгнення росії. Окрім того, дії правоохоронців спрямовані на встановлення замовників даного злочину, триває досудове розслідування", - повідомив Вигівський.

Затриманих також підозрюють у скоєнні аналогічних злочинів на території Києва та інших областей України.

Нагадаємо, торік у серпні невідомий підпалив двері Офісу омбудсмена Людмили Денисової.

У листопаді того ж року Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо умисних підпалів приміщень Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також