​Подоляк про переговори з РФ: "Проходять вкрай важко. Але проходять"

Росія намагається тиснути на переговорний процес, зокрема - через публічні заяви.

Переговори з Росією проходять, хоча емоційний фон в переговорному процесі важкий.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України, один із учасників перемовин з РФ Михайло Подоляк.

"Якщо коротко. Переговори проходять вкрай важко. Онлайн в робочих підгрупах. Але проходять. Зрозуміло, що емоційний фон сьогодні в переговорному процесі тяжкий. Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в рамках, які є проукраїнськими та прозорими", - сказав Подоляк.

Він додав, що Росія намагається тиснути на процес перемовин.

"Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснуту на переговорний процес, в тому числі за рахунок певних публічних заяв", - зауважив Михайло Подоляк.

Раніше президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що переговори з Україною "зайшли в глухий кут".

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров озвучив думку, що у проєкті угоди з Росією, який напередодні представила Україна, "є відступ від положень, зафіксованих на зустрічі в Стамбулі".