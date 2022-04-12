Фахівці розмінували 168 населених пунктів із півтори тисячі, що були під російською окупацією, - Тимошенко

38 відсотків населених пунктів вже активували роботу органів місцевого самоврядування.

У семи областях України фахівці вже розмінували 168 населених пунктів.

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Загалом під російською окупацією було півтори тисячі населених пунктів Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

"38 відсотків населених пунктів вже активувало роботу органів місцевого самоврядування... На території Київської області вже працює 128 штабів ДСНС. Понад 400 населених пунктів вже поновили роботу Національної поліції", - повідомив Тимошенко.

Заступник глави ОП підкреслив, що на звільнених від російських загарбників територіях поступово відновлюють критичну інфраструктуру.

"У півтори тисячі населених пунктів уже відновили газопостачання на 90%, водопостачання та водовідведення - на 50%. Електропостачання є у понад тисячі населених пунктів", - сказав Тимошенко.

За його словами, також встановлюють загальну кількість пошкоджених об'єктів у звільнених областях. А з резервного фонду буде надано перший мільярд гривень на їх відновлення.

"Поточні ремонтні роботи розпочато в багатьох населених пунктах. Впродовж місяця-півтора розраховуємо їх завершити", - додав заступник керівника Офісу Президента України.

Також найближчим часом розпочнуть будівництво житла для тимчасово переміщених осіб.

Нагадаємо, Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що внаслідок повномасштабної російської агресії Україна стала країною, що має одну з найбільших за площею замінованих територій у світі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, які області та скільки коштів отримають для відбудови звільненої інфраструктури.