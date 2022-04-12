До війни тут мешкало близько 400 людей, тепер місцеві знають, де хто похований.

Село Термахівка, що на захід від Чорнобильської зони, зазнало руйнувань від обстрілів ще на початку війни. Місцеві мешканці розповіли, як вони пережили окупацію, котра тривала місяць.

"Здається, 24 лютого йшли танки. "26 числа отаке нам зробили", – згадує Людмила Олександрівна, жителька села.

На відео можна побачити наслідки руйнувань: розтрощені хати, розбиті автомобілі. Посеред села – свіжі могили.

Жінка згадує, як загинув її сусід. Каже, що він лежав накритий і вже був мертвий, горіли його хата і хлів.

Брати Анатолій і Володимир розповідають, як їхня мати зазнала поранень. Згодом вона померла. Швидкі не могли дістатися до села через постійні бойові дії. Їхній батько, 71-річний Петро, залишився живим.

Термахівка – маленьке село, в якому всі одне одного знають. До війни тут мешкало близько 400 людей, тепер місцеві знають, де хто похований. Російські окупанти не дозволяли ховати людей на цвинтарі, тому жителі села робили це просто у дворах.

Нагадаємо, раніше "Український свідок" показав, як відбувається евакуація людей з гарячих точок Київщини.