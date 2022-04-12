Зеленський закликав ЄС включити нафтове ембарго і вжити санкцій щодо всіх банків РФ вже в наступному пакеті обмежень

Україна вимагає конкретних термінів для кожної держави, в які вона має відмовитися чи суттєво обмежити споживання газу і нафти з країни-окупантки.

Європейський Союз повинен ухвалити потужні санкції проти Росії вже в наступному, шостому пакеті. Обмеження мають поширитися на купівлю російської нафти та всі російські банки, а не лише їх частину.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у виступі перед владою Литви.

"Мають бути нарешті визначені конкретні терміни для кожної держави Євросоюзу, щоб реально відмовитись або принаймні суттєво обмежити споживання російського газу, нафти тощо. Тільки так російське керівництво прийде до думки, що реальний мир шукати потрібно. Що війна – це катастрофа передусім для них", – вважає президент.

Зеленський подякував Литві за те, що вона першою відмовилася від російських енергоносіїв і за те, що передала необхідну Україні зброю, зокрема "Стінгери".

"Це був історичний прояв лідерства. Адже литовський народ, як ніхто інший, розуміє, як окупанти можуть зруйнувати свободу і якою ціною потім відбудовується незалежність, що вам взірцево вдалося. Саме такого лідерства зараз потребує увесь континент. Щоб справді врятувати і утвердити спільні цінності, безперечно важливі для Європи", – підкреслив він.

Нагадаємо, заборона на імпорт нафти і газу з Росії так і не увійшла до пʼятого пакету санкції Євросоюзу, деякі країни якого приносять РФ величезні гроші, сплачуючи за енергоресурси. Україна наполягає на нафтовому й газовому ембарго, і деякі держави, як Польща та Балтійські країни, почали відмовлятися від енергоресурсів РФ самостійно.