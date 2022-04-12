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Підприємці з РФ намагалися вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень

Ці російські кораблі збираються націоналізувати. 

Підприємці з РФ намагалися вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень
Фото: ДБР

Російські підприємці намагалися вивезти з України 10 суден, реальна вартість яких перевищує мільярд гривень. Вони знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних роботах.

Кораблі – вісім російських вантажних суден і два танкера – були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю. Власники намагались незаконно вивести їх з України, змінивши прапор країни "прописки", повідомили в ДБР.

"Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів. 11 квітня працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації. Відтепер вони працюватимуть в інтересах держави, задля розбудови та економічного розвитку України", – зазначили правоохоронці. 

Нагадаємо, в березні на Вінничині вилучили 21 вагон російських мінеральних добрив на 24 млн грн. Їх також хотіли націоналізувати. 

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