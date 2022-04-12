Україні не загрожує дефіцит яєць, м'яса та овочів, - Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства виключає можливість виникнення дефіциту на яйця, м'ясо птиці, молоко та овочі: у відомстві впевнені, що внутрішній ринок України буде стабільним. Як повідомляє РБК, про це заявив заступник очільника Мінагрополітики Тараса Висоцького під час телемарафону.

За його словами, через війну Україна може скоротити експорт яєць, м'яса та молока, проте внутрішній попит буде повністю закритий вітчизняними продуктами.

"Чорнобаївська фабрика (де загинули близько 4 млн курей - Ред.) орієнтувалася на виробництво яєць, і до війни ми були експортоорієнтованою країною. Тому у разі знищення цих об'єктів ми, перш за все, говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде. Це, перш за все, стосується скорочення експорту, але не викличе дефіциту на внутрішньому ринку", - заявив Висоцький.

Щодо овочів, то тепличні продукти цього року стануть менш доступними. Хоча чиновник зазначив, що такі овочі "завжди були преміальними".

Водночас овочі, що входять до борщового набору (картопля, капуста, морква та буряк), будуть доступні кожному. Представник міністерства пояснив, що у західних і центральних областях під них будуть збільшені площі. Крім того, їх виробництво планують утримати на рівні завдяки спільному проєкту уряду та міжнародних партнерів "Сади перемоги".

"Все це дозволить перекрити часткове зменшення виробництва на Півдні та Сході для того, щоб усіх українців забезпечити відповідною овочевою продукцією", - зазначив Висоцький.