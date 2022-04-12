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На сьогодні погоджено девʼять гуманітарних коридорів

На Луганщині евакуація буде проводитись у разі припинення вогню з боку ворога. 

На сьогодні погоджено девʼять гуманітарних коридорів
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Гайдай

На 12 квітня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів. З Маріуполя до Запоріжжя передбачено виїзд на власному транспорті, повідомила міністерка з питань ТОТ Ірина Верещук.

З Бердянська до Запоріжжя можна виїхати власним транспортом, ще на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.  

З міста Токмак до Запоріжжя – на власному транспорті, на блокпості у Василівці також чекатимуть автобуси. Місце зборів: вул. Шевченка, 5. З міста Енергодар до Запоріжжя – так само власним транспортом і автобусами з блокпосту в Василівці. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут місце зборів – проспект Хіміків, 28.

З міста Лисичанськ до міста Бахмут – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З міста Попасна до міста Бахмут – вул. Первомайська, 42.

З міста Рубіжне до міста Бахмут.

З селища Гірське до міста Бахмут – місце зборів: вул. Гагарина, 13.

"Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ", – додала Верещук. 

За вчора гуманітарними коридорами виїхали 4 354 людини. Колони автобусів із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримувалися окупаційними військами на блокпості в Василівці.

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