Російські війська закріпились навколо Донецька, - ЗМІ

Це є ознакою приготування до нового наступу.

Пентагон зафіксував зміцнення військових позицій РФ навколо окупованого Донецька. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на представника Міністерства оборони США.

Це може свідчити про початок посилення і поповнення військами РФ своїх сил у східній частині на Донбасі. Зокрема йдеться про посилення позицій артилерійськими частинами.

Чиновник розповів про конвой, який зараз просувається на південь від російського кордону. Він включає в себе командний елемент, батальйон підтримки, вертолітну підтримку і піхоту для забезпечення безпеки. Представник Пентагону назвав це "явним доказом" того, що Кремль переслідує ціль по захопленню всієї території Донецької та Луганської областей після провалу спроби по взяттю Києва.

Також чиновник Міноборони США додав, що в останні дні Росія зосередила більшу частину своїх авіаударів на Донбасі.

У Пентагоні поки не мають інформації, коли Росія може почати новий наступ, але "є ознаки того, що вона готувалася до цього".

За даними американської розвідки, масивний російський військовий конвой прямував на південь у бік зайнятого окупантами Ізюма, який Росія може використовувати як плацдарм для штурму більших міст південніше.

Нагадаємо, напередодні Пентагон робив прогноз щодо можливості великої наступальної операції Росії з-під Ізюма на Дніпро.