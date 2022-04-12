Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
Росія може спробувати наступати на Дніпро, – The New York Times
Росія може спробувати наступати на Дніпро, – The New York Times
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Миколаївщині російські диверсанти намагалися видати себе за групу евакуйованих

У підрозділах ворога спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

​На Миколаївщині російські диверсанти намагалися видати себе за групу евакуйованих
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Водночас, на Миколаївщині перевдягнені російські військові на трьох цивільних авто намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали. 

Про це повідомляє оперативне командування «Південь». «Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, рашисти хутко вшилися з поля бою», – йдеться у повідомленні. 

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. При цьому, у підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Також на заваді ворогу стали погодні умови, зазначає оперативне командування «Південь»: «Через погіршення погодних умов – штормовий вітер та дощі – ворог не може застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки і корегування вогню. В Чорноморській операційній зоні сили природи також на боці України: штормова погода значно ускладнює маневрування корабельного угруповання рашистів. Але загроза ракетних ударів з моря залишається».

Нагадаємо, сьогодні воїни угруповання «Схід» знищили 92 окупантів, один танк та гелікоптер.

Загальні втрати російських окупантів станом на ранок 11 квітня складають 19,5 тис. осіб, 725 танків, 154 літака, 137 гелікоптерів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також