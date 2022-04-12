​На Миколаївщині російські диверсанти намагалися видати себе за групу евакуйованих

Водночас, на Миколаївщині перевдягнені російські військові на трьох цивільних авто намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь». «Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, рашисти хутко вшилися з поля бою», – йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. При цьому, у підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Також на заваді ворогу стали погодні умови, зазначає оперативне командування «Південь»: «Через погіршення погодних умов – штормовий вітер та дощі – ворог не може застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки і корегування вогню. В Чорноморській операційній зоні сили природи також на боці України: штормова погода значно ускладнює маневрування корабельного угруповання рашистів. Але загроза ракетних ударів з моря залишається».

Нагадаємо, сьогодні воїни угруповання «Схід» знищили 92 окупантів, один танк та гелікоптер.

Загальні втрати російських окупантів станом на ранок 11 квітня складають 19,5 тис. осіб, 725 танків, 154 літака, 137 гелікоптерів.