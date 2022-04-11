Росія може спробувати наступати на Дніпро, – The New York Times
Росія може спробувати наступати на Дніпро, – The New York Times
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули три людини, ще вісім постраждали

Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули три людини, ще вісім постраждали
Наслідки обстрілів на Донеччині (архівне фото)
Фото: Telegram/Павло Кириленко

У понеділок унаслідок ворожих обстрілів у населених пунктах Донецької області загинули три  людини, ще восьмеро отримали поранення.

Про це повідомив голова обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

"11 квітня унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули ще 3 людини: у Вугледарі, Михайлівці та Красногорівці. Поранень дістали вісім цивільних", - написав він у телеграм-каналі.

Кириленко також повідомив, що в понеділок в Бахмуті медичну допомогу отримали дві людини, які були поранені у Луганській області.

Він також зазначив, що вдалося уточнити інформацію про ще сімох загиблих у Маріуполі. Проте точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Нагадаємо, раніше оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що російські загарбники здійснили одну атаку на східному напрямку.  В результаті захисники України знищили 92 окупантів та техніку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також