Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули три людини, ще вісім постраждали

Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

У понеділок унаслідок ворожих обстрілів у населених пунктах Донецької області загинули три людини, ще восьмеро отримали поранення.

Про це повідомив голова обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

"11 квітня унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули ще 3 людини: у Вугледарі, Михайлівці та Красногорівці. Поранень дістали вісім цивільних", - написав він у телеграм-каналі.

Кириленко також повідомив, що в понеділок в Бахмуті медичну допомогу отримали дві людини, які були поранені у Луганській області.

Він також зазначив, що вдалося уточнити інформацію про ще сімох загиблих у Маріуполі. Проте точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Нагадаємо, раніше оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що російські загарбники здійснили одну атаку на східному напрямку. В результаті захисники України знищили 92 окупантів та техніку.