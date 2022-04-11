Бійці протягом двох днів вели запеклі бої на одному з важливих напрямків.

Бійці 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили 5 танків російських окупантів.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ.

"...Протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків знищили п’ять танків противника, один з них командирський", - зазначили військові.

Командування оприлюднило відео з результатами роботи бійців.

Нагадаємо, напередодні десантники з Донеччини знищили "Стугною-П " три одиниці ворожої техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже втратили 725 танків.