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Україна і Литва уклали договір про співпрацю у сфері захисту українських дітей, що постраждали від війни

Також очільники урядів обох держав обговорили фінансову підтримку та наповнення Фонду відновлення України.

Україна і Литва уклали договір про співпрацю у сфері захисту українських дітей, що постраждали від війни
Фото: Пресслужба КМУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і його литовська колега Інгріда Шимоніте підписали договір про співпрацю у сфері захисту дітей, які постраждали від війни в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі КМУ.

За словами Дениса Шмигаля, угода передбачає механізми та інструменти підтримки українських дітей, які були вимушені виїхати до Литви, а також забезпечення їх повернення в Україну після завершення активних бойових дій.

Інгріда Шимоніте підкреслила, що Литва продовжить надавати гуманітарну допомогу українцям.

"Ми будемо це робити стільки, скільки потрібно", - додала прем'єр Литви.

Також очільники урядів обох держав обговорили фінансову підтримку та наповнення Фонду відновлення України.

Нагадаємо, напередодні Кабмін створив робочу групу, яка захищатиме українців, котрі виїхали через війну за кордон.

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