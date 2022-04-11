Також стартувало генприбирання основного маршруту до столиці – траси М-01 Київ – Чернігів.

У Чернігівській області сьогодні стартувало облаштування тимчасових переправ на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів біля сіл Смолин та Якубівка.

Про це повідомив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко.

За 3 дні планується завершити зводити першу і ще за 7 – наступну.

“Далі будемо працювати на дорозі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч біля села Киселівка”, – зазначив Івко.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Івка

За його словами, з часу деокупації регіону дорожники вже встигли відновити тимчасовий міст на дорозі Р-83 у місті Сосновськ та понтонну переправу у с. Політрудня на дорозі Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Івка

Також розпочалося генеральне прибирання основного маршруту до столиці – траси М-01 Київ – Чернігів.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Івка

Фото: Facebook-сторінка Андрія Івка

Фото: Facebook-сторінка Андрія Івка

Нагадаємо, Уряд подав на розгляд Зеленському проєкт указу про Фонд відновлення України.

З резервного фонду на відновлення Чернігівщини передбачено 250 млн грн.