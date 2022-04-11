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Рада на найближчому засіданні ухвалить закон про компенсацію втраченого житла

Затримки із голосуванням за цей законопроєкт не буде, запевняє голова партії "Слуга народу". 

Рада на найближчому засіданні ухвалить закон про компенсацію втраченого житла
Маріуполь
Фото: Маріупольська міська рада

Верховна Рада на найближчому засіданні ухвалить закон про компенсацію втраченого житла під час війни. Затримки з голосуванням за цей законопроєкт не буде. Засідання ймовірно відбудеться вже цього тижня.

Про це повідомляє сайт "Слуги народу" з посиланням на голову партії Олену Шуляк.

"Одним з пріоритетів Верховної Ради є забезпечення житлом українців, які втратили його через військову агресію рф. Це одна з головних наших ініціатив, вона вже прийнята у першому читанні та готується до другого. Це законопроєкт №7198 про державну компенсацію за зруйноване внаслідок війни житло. Ми розробляємо механізм, щоб люди, яки втратили свої домівки, обов’язково отримали нові квадратні метри там, де вони оберуть – у своєму або іншому селі чи місті", – пояснила Шуляк.

Вона запевнила, що затримки з ухваленням цього законопроєкту не буде, і його можуть ухвалити під час найближчого засідання парламенту, яке ймовірно відбудеться цього тижня.

"Це для нас першочергове завдання. Постраждалі люди мають бути впевненими, що держава забезпечить їх житлом – всіх українців, яки виїхали за кордон або є внутрішніми переселенцями. Ми хочемо, щоб усі повернулися та мали можливість безпечно й комфортно жити в Україні", – сказала очільниця "Слуги Народу".

Нагадаємо, з 30 березня у застосунку "Дія" можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Станом на 11 квітня подано вже близько 66 000 заявок щодо пошкодженого майна. 

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