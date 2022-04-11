Затримки із голосуванням за цей законопроєкт не буде, запевняє голова партії "Слуга народу".

Верховна Рада на найближчому засіданні ухвалить закон про компенсацію втраченого житла під час війни. Затримки з голосуванням за цей законопроєкт не буде. Засідання ймовірно відбудеться вже цього тижня.

Про це повідомляє сайт "Слуги народу" з посиланням на голову партії Олену Шуляк.

"Одним з пріоритетів Верховної Ради є забезпечення житлом українців, які втратили його через військову агресію рф. Це одна з головних наших ініціатив, вона вже прийнята у першому читанні та готується до другого. Це законопроєкт №7198 про державну компенсацію за зруйноване внаслідок війни житло. Ми розробляємо механізм, щоб люди, яки втратили свої домівки, обов’язково отримали нові квадратні метри там, де вони оберуть – у своєму або іншому селі чи місті", – пояснила Шуляк.

Вона запевнила, що затримки з ухваленням цього законопроєкту не буде, і його можуть ухвалити під час найближчого засідання парламенту, яке ймовірно відбудеться цього тижня.

"Це для нас першочергове завдання. Постраждалі люди мають бути впевненими, що держава забезпечить їх житлом – всіх українців, яки виїхали за кордон або є внутрішніми переселенцями. Ми хочемо, щоб усі повернулися та мали можливість безпечно й комфортно жити в Україні", – сказала очільниця "Слуги Народу".

Нагадаємо, з 30 березня у застосунку "Дія" можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Станом на 11 квітня подано вже близько 66 000 заявок щодо пошкодженого майна.