Зеленський запровадив на Донеччині ще одну військову адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Костянтинівської міської військової адміністрації. Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.

"Утворити Костянтинівську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області", – йдеться в указі.

Зеленський також наказав призначити головою Костянтинівської ДВА Олексія Рослова. До цього Рослов працював на посаді керівника Бахмутської районної держадміністрації Донецької області.

Ще одним розпорядженням президент призначив новим керівником Бахмутської РДА Сергія Кальяна.

Нагадаємо, на Донеччині та Луганщині українські військові відбили більше пʼятдесяти російських атак за тиждень.