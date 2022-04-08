Україна отримала від ЄС опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ. Його передала Володимирові Зеленському Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Цей документ, як підкреслили в пресслужбі українського парламенту, - важлива процедура, необхідна для отримання державою статусу кандидата на приєднання до Євросоюзу.

"Ми передали наш опитувальник... Це буде картина, що відбувається в країні, чи країна відповідає Копенгагенським критеріям. Зазвичай на це йдуть роки, а ми домовились і взяли на себе зобов'язання, що ми будемо працювати над цим важливим кроком для того, щоб отримати всі відповіді на ці детальні запитання...", - зазначила Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед журналістами за підсумки зустрічі з Президентом України.

Глава Єврокомісії підкреслила, що отримавши заповнений опитувальник, "комісія видає свій висновок, який насправді є рекомендацією для Ради ЄС, після цього рада вже приймає рішення щодо наступних кроків".

"Тут починається ваш шлях до Євросоюзу. Ми будемо у вашому розпорядженні 24 години на добу, сім днів на тиждень… Україна - наш друг, ми це чудово знаємо. Україна поділяє наші цінності. А завдяки нашій угоді про асоціацію Україна вже тісно пов’язана з нашим блоком. Тому ми максимально прискоримо процес, забезпечивши при цьому дотримання всіх умов", - додала фон дер Ляєн.

Заповнення опитувальника займе, на думку глави Єврокомісії, не роки, а тижні, оскільки відбуватиметься за пришвидшеною процедурою. Володимир Зеленський додав, що Україна впорається ще швидше - відповіді будуть готові за тиждень.

Нагадаємо, 8 квітня Президент Єврокомісії повідомила, що заявку України на вступ в ЄС мають представити в Європейську Раду цього літа.

Очільник МЗСУ Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що мета України зараз – завдяки політичній і бюрократичній підтримці, пройти всі процедури щодо набуття статусу кандидата у члени ЄС в якомога стислий термін.