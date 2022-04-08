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Фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС

Український президент зазначив, що відповіді будуть готові через тиждень.

Фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС
Фото: Twitter/Matti Maasikas

Україна отримала від ЄС опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ. Його передала Володимирові Зеленському Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Цей документ, як підкреслили в пресслужбі українського парламенту, - важлива процедура, необхідна для отримання державою статусу кандидата на приєднання до Євросоюзу.

"Ми передали наш опитувальник... Це буде картина, що відбувається в країні, чи країна відповідає Копенгагенським критеріям. Зазвичай на це йдуть роки, а ми домовились і взяли на себе зобов'язання, що ми будемо працювати над цим важливим кроком для того, щоб отримати всі відповіді на ці детальні запитання...", - зазначила Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед журналістами за підсумки зустрічі з Президентом України.

Глава Єврокомісії підкреслила, що отримавши заповнений опитувальник, "комісія видає свій висновок, який насправді є рекомендацією для Ради ЄС, після цього рада вже приймає рішення щодо наступних кроків". 

"Тут починається ваш шлях до Євросоюзу. Ми будемо у вашому розпорядженні 24 години на добу, сім днів на тиждень… Україна - наш друг, ми це чудово знаємо. Україна поділяє наші цінності. А завдяки нашій угоді про асоціацію Україна вже тісно пов’язана з нашим блоком. Тому ми максимально прискоримо процес, забезпечивши при цьому дотримання всіх умов", - додала фон дер Ляєн.

Заповнення опитувальника займе, на думку глави Єврокомісії, не роки, а тижні, оскільки відбуватиметься за пришвидшеною процедурою. Володимир Зеленський додав, що Україна впорається ще швидше - відповіді будуть готові за тиждень.

Нагадаємо, 8 квітня Президент Єврокомісії повідомила, що заявку України на вступ в ЄС мають представити в Європейську Раду цього літа.

Очільник МЗСУ Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що мета України зараз – завдяки політичній і бюрократичній підтримці, пройти всі процедури щодо набуття статусу кандидата у члени ЄС в якомога стислий термін.

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