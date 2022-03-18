Кулеба про перспективи членства України в ЄС: Все ще є країни, які хочуть зіскочити з цієї історії. Серед них Німеччина

«ЄС переступив через себе, ЄС зроби неможливе можливим. НАТО – ні. Так може, це час нам замислитися?».

Українська дипломатія продовжує інтенсивно працювати над набуттям статусу кандидата у члени ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Українській правді».

«Розкрию деталь. Над тим, щоб Україні надали статус кандидата на членство в Європейському Союзі, з ініціативи президента ми почали працювати ще до війни, – розповів він. – І реакція ЄС була: «Ні, ну ви що? Куди ви? Он у нас Балкани, у нас втома від розширення. Забудьте, цього ніколи не буде».

З початком збройної агресії Росії проти України, на думку міністра, настала нова реальність, а неможливі речі стали можливими.

«Європарламент ухвалив резолюцію, де сказав, що Україні треба дати кандидата на членство. Ми подали заявку, вона була підтримана Європейським союзом, Єврокомісія почала вже практичні процедури щодо її розгляду, – нагадав він. – Тобто реально пішов процес набуття членства України в ЄС».

При цьому він відзначив, що таких змін не відбулось у стосунках України з НАТО.

«Це важливі речі. Треба тверезо зважувати інтереси своєї країни. ЄС переступив через себе, ЄС зроби неможливе можливим. НАТО – ні. Так може, це час нам замислитися?», – сказав Дмитро Кулеба.

За його словами, мета України зараз – завдяки політичній і бюрократичній підтримці, пройти всі процедури щодо набуття статусу кандидата у члени ЄС в якомога стислий термін.

«Зараз наступний крок – ми через Єврокомісію відпрацьовуємо один документ, він називається опитувальник, відповідаємо на всі запитання, на основі якої вони роблять рекомендації Європейській раді. І після цього Європейська рада ухвалює офіційне рішення. Це все можна пройти за трохи більше, ніж два тижні, але ми з вами ще не встигнемо і оком блимнути, як вийдемо на цей рівень, – сказав Дмитро Кулеба. – Але потім буде момент істини. Це коли Європейська рада, а саме лідери всіх європейських країн, повинні вже ухвалити остаточне рішення про відкриття переговорів про вступ».

«І скажу відверто, все ще є країни, які будуть намагатися зіскочити з цієї історії, – додав міністр. – Серед них Німеччина, давайте називати речі своїми іменами, це не є ні для кого секретом. Тому ми зараз надзвичайно сконцентровано і зосереджено працюємо саме з цими країнами».

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що України прагне отримати «комплексні гарантії від усіх ключових гравців» для досягнення миру.