Ми маємо розуміти як суспільство, як держава – щоб припинити війну, нам потрібна угода, – Кулеба

«Ми всі маємо пам’ятати, що у будь-якої війни є два фінали. Перший фінал – це безумовна тотальна поразка однієї зі сторін. Другий фінал – це угода. Я думаю, що другий варіант все-таки є реалістичним», – переконаний глава МЗС.

Україна вивчає безпековий досвід ряду країн, зокрема й тих, що дотримуються нейтралітету, зокрема Швеції, Фінляндії та Австрії, але також і країн, які є членами НАТО – Німеччини та Норвегії.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Безумовно ми вивчаємо досвід кожної країни, не лише Швеції, не лише Фінляндії, не лише Австрії, не лише Норвегії, не лише Німеччини – кожної країни в буквальному сенсі. Але ми шукаємо свою оптимальну модель, і ця модель базується на двох ключових принципах, – зазначив він. – Перший принцип – непорушність територіальної цілісності України. Юридично це абсолютно не є предметом для переговорів. І другий принцип – це жорсткі гарантії безпеки».

За словами очільника МЗС, Україні потрібні такі гарантії, які існують у НАТО: «Тобто якщо на нас хтось напав, то інші зобов’язуються в той чи інший спосіб, який має бути детально прописаний, нас захищати. Тоді ця система може спрацювати».

«Але було б безумством з нашого боку вимагати таких гарантій лише від Росії. Ми всі прекрасно знаємо, якою є Росія, – додав він. – Тому ми кажемо, що нам потрібні комплексні гарантії від усіх ключових гравців. Це два принципи, які покладені в основу нашого підходу. Як і куди ми вирулимо в процесі переговорів – це вже абсолютно інша історія. Але ми не відійдемо від цих двох принципів».

Відповідаючи на запитання про драфт угоди, про яку написало видання Financial Times, Дмитро Кулеба заявив, що мова йде про російську позицію, а не погоджений обома сторона варіант.

«Прийшла Росія, поклала документи і каже – ось наші вимоги. Наша делегація взяла цей документ, почала його вивчати, виносити контраргументи, – розповів він. – Тобто інформація в Financial Times була подана таким чином, що це вже якась основа двостороннього діалогу і дискусій, що ми про ці всі речі нібито домовляємося. А насправді це російські пропозиції, на які Україна наводить свої контраргументи. Зараз переговори на білоруському треку – це така окопна війна. Вони сидять в своєму окопі, ми сидимо в своєму окопі і перестрілюємося аргументами. Тому стверджувати, що ми пішли на всі ці речі і про все вже домовилися – це неправда».

За словами Дмитра Кулеби, «ми всі маємо пам’ятати, що у будь-якої війни є два фінали».

«Перший фінал – це безумовна тотальна поразка однієї зі сторін. Це те, що нам хотіли нав’язати з самого початку росіяни, висунувши такий документ, – сказав він. – Другий фінал – це угода. Угода – це пошук і фіксації взаємоприйнятних рішень. Тому з точки зору України, не з точки зору Росії, ми маємо чітко і тверезо розуміти, що або ми маємо налаштуватися на війну до кінця, в результаті якої ми тотально безумовно і беззастережно перемагаємо Росію, або має бути угода, яка має бути на вигідних для України умовах. Я думаю, що другий варіант все-таки є реалістичним. Тому ми маємо розуміти як суспільство, як держава – щоб припинити війну, нам потрібна угода. І українська дипломатія працює над тим, щоб ця угода була максимально вигідна для України».