У Кремлі зустріч Путіна із Зеленським пов’язали "з модальністю" мирного договору

Пєсков заявив, що "Київ не виявляє готовності до прискорення переговорів з Москвою".

У Кремлі назвали умову для особистої зустрічі президентів Російської Федерації та України в разі досягнення мирного договору, повідомляє російське інформагентство ТАСС.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що необхідність зустрічі Путіна та Зеленського під час підписання договору залежатиме від модальності документа, її ще належить узгодити.

"Київ не виявляє готовності до прискорення переговорів з Москвою", – заявив Пєсков.

Окрім того, за словами речника Кремля, президент РФ 18 березня проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що не час розкривати українську тактику на переговорах з Росією.

Раніше видання Financial Times опублікувало драфт мирової угоди між Україною і РФ. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав її не більш як чернеткою, котра демонструє позиції Росії, та зазначив, що українська сторона підтверджує лише припинення вогню, виведення російських військ і гарантії безпеки від низки країн.