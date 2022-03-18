Зеленський про переговори з Росією: не час розкривати нашу тактику

"Окупанти думали, що йдуть в Україну, яку бачили колись раніше, у14-15-му роках. Яку вони корумпували постійно і якої не боялися. А ми – інші".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не час розкривати українську тактику на переговорах з Росією. Про це він повідомив у відеозверненні.

"Окупанти думали, що йдуть в Україну, яку бачили колись раніше, у14-15-му роках. Яку вони корумпували постійно і якої не боялися. А ми – інші. І це дає нам змогу захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні. Усе, що ми зробили за декілька років. Для нашої оборони. Для нашої тактики. Для тактики захисту, яку не час розкривати, поки триває війна. Як не час розкривати й нашу тактику переговорів. Переговорів заради миру, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, нашої волі. Працюючи більше в тиші, ніж на телебаченні, радіо чи у фейсбуці. Вважаю це правильним", - повідомив Зеленський.

Президент також додав, що вдячний західним лідерам за підтримку України і подякував усім містам-героям, які ведуть боротьбу з окупантами прямо зараз.

"Наш Маріуполь, наш Харків, наш Чернігів, Київська область, Ізюм і всі наші міста-герої. Яким дуже складно. Дуже. Ми робимо все і робимо всі. Абсолютно. Наша армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква... Увесь наш народ. Ми вас не залишимо. А їм не пробачимо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 17 березня Зеленський нагородив п'ятьох рятувальників орденами "За мужність"