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ЗСУ ліквідували командира російського полку, що воював під Іловайськом у 2014-му

Полк, яким командував Сухарєв, брав участь в обох чеченських війнах та російсько-грузинській війні 2008 року.

ЗСУ ліквідували командира російського полку, що воював під Іловайськом у 2014-му
Фото: Facebook/Анатолій Штефан

ЗСУ ліквідували командира Костромського полку повітряно-десантних військ РФ Сергія Сухарєва.

Про це повідомив полковник ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан.

"Цей тип – та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом, – додав він. – Є справедливість на світі. І цей справедливий суд сьогодні звершили українські захисники". 

Згодом полковник повідомив про загибель ще одного окупанта – заступника командира 331-го костромського полку ПДВ майор Сергія Крилова.

Разом із Сухарєвим у російських ЗМІ визнали загибель ще чотирьох військових ПДВ, передає "Українська правда". Мова йде про капітана Олексія Нікітіна, єфрейтора Юрія Дегтярьова, сержанта Олександра Лимонова й сержанта Сергія Лебедєва. 

Полк, яким командував Сухарєв, брав участь в обох чеченських війнах та російсько-грузинській війні 2008 року.

У Росії повітряно-десантні війська вважаються "елітними" бійцями.

Нагадаємо, 17 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська втратили наступальний потенціал і зупинені на всіх напрямках.

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