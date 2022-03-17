Російські війська втратили наступальний потенціал і зупинені на всіх напрямках, – Генштаб

Окупаційні війська втратили наступальний потенціал і зупинені на всіх напрямках. Противник має значні проблеми з логістикою, продовжує зазнавати втрат. На окремих напрямках здійснює блокування підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні щодо російського вторгнення станом на 18:00.

У зв’язку з тим, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування «Калібр» та оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» протягом перших двадцяти діб операції, він продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії.

Порушуючи вимоги Міжнародного гуманітарного права, російські окупанти продовжують брати в заручники та вбивати цивільних осіб, розстрілювати цивільні автомобілі, перешкоджати руху гуманітарних колон для евакуації населення визначеними та взаємоузгодженими зеленими коридорами, використовувати об’єкти цивільної інфраструктури для розміщення озброєння та техніки, вдаватись до мародерства.

Ворог тримає в облозі українське місто Маріуполь і перейшов до тотального знищення об’єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення, чим створює передумови для поглиблення гуманітарної кризи в місті.

З метою залякування цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях загарбники вдаються до викрадень і затримань представників органів державної влади і місцевого самоврядування.

Крім підрозділів російських збройних сил, у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом агітує місцеве населення для залучення до так званої «поліції».

За наявною інформацією, у зв’язку з неможливістю якісно комплектувати угруповання окупаційних військ з 20 березня цього року на тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочинається чергова хвиля мобілізації до лав 1 армійського корпусу.

Авіаційні підрозділи 960 штурмового авіаційного полку 4 армії збройних сил РФ зазнали значних втрат. Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний. Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь у бойових діях на території України.

Українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252 мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії в районах Харкова та Ізюма. Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3 мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва.