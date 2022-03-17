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Червоний Хрест відправив в Україну 2 тисячі тонн гумдопомоги, а тепер організовуватиме евакуаційні коридори

Організація відкрила офіс у Києві.

Червоний Хрест відправив в Україну 2 тисячі тонн гумдопомоги, а тепер організовуватиме евакуаційні коридори

Перебуваючи в Україні та зустрічаючись з її керівництвом, Петер Маурер, президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста, пообіцяв активізувати організацію гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення.

Про це повідомив в офіційному телеграм-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Маріуполь, інші міста і населені пункти України, в яких окупанти ведуть війну проти цивільного населення, потребують невідкладної евакуації та доставки гуманітарних вантажів», – зазначив він.

Як підкреслив Тимошенко, Червоний Хрест є важливим учасником цих процесів. Саме тому організація відкрила офіс у Києві. Передбачається також, що аналогічні офіси працюватимуть в інших містах України.

Тим часом Міжнародний Комітет Червоного Хреста вже доправив в Україну 2 тис. тонн гуманітарної допомоги, зазначив заступник керівника ОП.

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