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Окупанти знову обстріляли Нові Петрівці, загинула дворічна дитина

Четверо людей отримали поранення.

 

Фото: facebook.com/pol.kyivregion
17 березня російські окупанти із важкої артилерії обстріляли Нові Петрівці Вишгородського району. Загинула дворічна дитина, четверо осіб травмовано, повідомляє пресслужба поліції Київської області."У результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та численні травми у чотирьох осіб", – сказано в повідомленні. На місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Як повідомляли, 14 березня окупанти обстріляли Нові Петрівці з "градів", загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Зазнали пошкоджень Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році", церква та інші об’єкти інфраструктури.

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