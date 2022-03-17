Як повідомляли, 14 березня окупанти обстріляли Нові Петрівці з "градів", загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Зазнали пошкоджень Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році", церква та інші об’єкти інфраструктури.
Четверо людей отримали поранення.
Як повідомляли, 14 березня окупанти обстріляли Нові Петрівці з "градів", загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Зазнали пошкоджень Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році", церква та інші об’єкти інфраструктури.