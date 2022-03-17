Фото: facebook.com/pol.kyivregion

17 березня російські окупанти із важкої артилерії обстріляли Нові Петрівці Вишгородського району . Загинула дворічна дитина, четверо осіб травмовано, повідомляє пресслужба поліції Київської області. "У результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та численні травми у чотирьох осіб", – сказано в повідомленні. На місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion