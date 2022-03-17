Під Прилуками Чернігівської області сили спротиву Сіверщини розбили парк російської техніки та заволоділи їхнім РСЗВ "Ураган". Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
"Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну підбили. Вірте у своїх захисників", - зазначили в ОК "Північ".
Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські військові заволоділи кількома сотнями трофейних танків, які приводять у бойову готовність і використовуватимуть у бойових діях.