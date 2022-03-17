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Українські військові під Прилуками забрали у росіян "ураган"

Ще один підбили.

Фото: 72 ОМБР

Під Прилуками Чернігівської області сили спротиву Сіверщини розбили парк російської техніки та заволоділи їхнім РСЗВ "Ураган". Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Фото: 72 ОМБР

Фото: facebook/kommander.nord

"Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну підбили. Вірте у своїх захисників", - зазначили в ОК "Північ".

Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські військові заволоділи кількома сотнями трофейних танків, які приводять у бойову готовність і використовуватимуть у бойових діях.

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