Серед ошуканих – жінки з дітьми і люди похилого віку.

Кіберполіція викрила шахрая, який в інтернеті пропонував платні послуги з переправлення через державний кордон України тих, хто хоче врятуватися від війни.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Отримавши передплату – зловмисник зникав.

“Шахрайську схему організував 20-річний житель Черкащини. Чоловік адміністрував канали в месенджері, які використовував для заволодіння грошима громадян. Зловмисник пропонував послуги переправлення через державний кордон із будь-якої точки країни до Варшави”, – йдеться в повідомленні.

Коштувала така послуга 1500 гривень.

Як тільки клієнти здійснювали передплату (200-300 гривень), спритник більше не виходив на зв’язок.

Серед ошуканих – жінки з дітьми, а також люди похилого віку, котрі виїхали з гарячих точок і намагалися врятуватися від війни. Зібрані гроші зловмисник витратив на власні потреби.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання чоловіка, під час якого вилучили мобільні телефони, банківську картку, комп’ютерну техніку.

За цим фактом слідчий відділ Золотоніського районного відділу поліції головкому Черкаської області відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який заробляв "продажем" бронежилетів. 27-річний чоловік розмістив в інтернеті оголошення і витрачав перераховані кошти на власні потреби.