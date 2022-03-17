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На Харківщині загинула жінка, закривши своїм тілом від обстрілу окупантів 4-річну доньку

Дитина і чоловік отримали поранення.

Унаслідок обстрілу житлового масиву в Золочівській громаді на Харківщині загинула жінка. 

Про це повідомили в Національній поліції України.

Вона своїм тілом закрила 4-річну доньку і тим самим урятувала їй життя. 

Дитина і чоловік отримали поранення.

“Шановні громадяни! Країна-агресор робить усе, щоб зламати переможний дух українців. Ворог підступно атакує мирні селища і міста вночі, застосовуючи авіацію, ракетні установки. Але любов українського народу до вільної та незалежної України не зламати. Збройні сили України, Національна гвардія, тероборона героїчно захищають країну, не дають ворогу жодного шансу запанувати на нашій землі”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог обстріляв місто Мерефа. Ракети влучили в школу, будинок культури, постраждав науковий заклад.

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