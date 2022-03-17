Базове завдання РФ – нагнітати страх серед цивільних і провокувати внутрішню управлінську кризу, – Подоляк

Тактика росіян полягає у позиційних боях на всіх лініях фронту та у створенні локальних котлів для мирних.

Базове завдання Росії полягає в нагнітанні страху серед мирних мешканців, поширенні паніки та провокації внутрішньої управлінської кризи в Україні за рахунок масованої фейкової пропаганди.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи Михайло Подоляк.

Тактика росіян полягає в позиційних боях на всіх лініях фронту та у створенні локальних котлів для мирних. Вони завдають прицільних ударів по обʼєктах, де ховаються цивільні люди, максимально затягують рішення про гуманітарні коридори та роблять спроби інформаційної дестабілізації.

"Бліцкригу чи, тим більше, стратегії в Росії немає. Тому тактика РФ виглядає зараз вкрай огидно. Ключові удари націлені винятково проти мирного населення. Наших ЗСУ росіяни панічно бояться", – заявив Подоляк.

Через це війська окупанта ведуть позиційні бої, на шкодуючи своєї живої сили, бомбардують сховища з цивільними, щоб максимально шокувати та викликати жах, обстрілюють евакуаційні колони та намагаються дестабілізувати.

"Звідси постійні "зливи" в іноземних медіа тих чи інших задумів, ідей, зокрема російських перемовних позицій", – підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, вчора FT опублікувало 15 пунктів, що нібито є драфтом угоди між Україною і Росією. Серед них – оголошення Києвом про відмову вступу до НАТО та обіцянки не розміщувати іноземні військові бази чи озброєння. Подоляк сказав, що медіа опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше.