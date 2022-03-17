Російські окупанти шукають “українські патрони”, щоб поранити себе і потрапити в госпіталь, – СБУ

Вони мріють утекти з поля бою, бо втрати лякають.

Російські окупанти шукають “українські патрони”, щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь.

Про це йдеться в черговій перехопленій розмові СБУ.

“Окупанти більше не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання – вижити: «Я тебе по секрету скажу… мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденновск”, – ділиться з матір’ю російський солдат.

Він мріє втекти з поля бою, бо втрати лякають.

Залишки його бригади зараз дислокуються в Миколаївській області. Вони хочуть зайти в місто, проте вже стали небоєздатними.

“У нас 120 человек отправили обратно с бригады в госпиталь с ранениями… Еще около 320 человек раненых и 350 человек – 200-й груз”, – сказав військовий РФ.

Російські окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь



Чергова перехоплена розмова СБУ свідчать, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника.



➡️ https://t.co/fZsBHt02Oh pic.twitter.com/hvk8hZm9BK — СБ України (@ServiceSsu) March 17, 2022

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупанта, в якому той скаржився дружині на відсутність їжі, вона йому – на зникнення брендів одягу.