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Російські окупанти шукають “українські патрони”, щоб поранити себе і потрапити в госпіталь, – СБУ

Вони мріють утекти з поля бою, бо втрати лякають. 

Російські окупанти шукають “українські патрони”, щоб поранити себе і потрапити в госпіталь, – СБУ
Фото: СБУ

Російські окупанти шукають “українські патрони”, щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь.

Про це йдеться в черговій перехопленій розмові СБУ.

“Окупанти більше не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання – вижити: «Я тебе по секрету скажу… мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденновск”, – ділиться з матір’ю російський солдат.

Він мріє втекти з поля бою, бо втрати лякають. 

Залишки його бригади зараз дислокуються в Миколаївській області. Вони хочуть зайти в місто, проте вже стали небоєздатними.

“У нас 120 человек отправили обратно с бригады в госпиталь с ранениями… Еще около 320 человек раненых и 350 человек – 200-й груз”, – сказав військовий РФ.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупанта, в якому той скаржився дружині на відсутність їжі, вона йому – на зникнення брендів одягу.

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