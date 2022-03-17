Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, є загиблі

За добу обстрілів росіян зазнали 13 населених пунктів Донеччини, пошкоджено щонайменше 36 житлових будинків і об’єктів інфраструктури.

Про це повідомили у МВС.

Внаслідок ударів російських військ є загиблі та поранені, серед них – діти.

Під вогнем окупантів опинилися Маріуполь, Покровськ, Волноваха, Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, Мар’їнка, Залізне, Степне, Новобахмутівка, Верхньоторецьке, Славне, Нью-Йорк.

Ворог гатив по містам і селам з авіації, реактивних систем "Град" і "Смерч", важкої артилерії.

Серед цивільних об’єктів, які зруйнувала РФ, – багатоповерхові та приватні оселі, театр, басейн, магазини, газопровід.

За інформацією місцевих жителів, під завалом опинилася вагітна жінка. Крім того, війська РФ обстріляли колону біженців, що рухалася з міста до Запоріжжя, серед поранених - маленька дитина.

Нагадаємо, у Маріуполі ворог скинув авіабомбу на драматичний театр, де ховалися від обстрілів сотні людей, дітей. Будівлю зруйновано, кількість жертв наразі не відома. Також розбомблено басейн, в якому знайшли прихисток жінки з дітьми.