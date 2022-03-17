Ворог обстрілює Херсонщину з "градів" і завдав по Київщині ракетних ударів, – зведення від ОДА

Херсонська область повністю окупована російськими військами, тривають сильні вибухи та обстріли з "Градів". Майже у кожній з 49 територіальних громад є проблеми з електрикою, водою і газом. Станом на вчора знеструмленими були 64 населені пункти.
Ситуація в Херсонській області критична через відсутність продуктів, ліків та терору мирних мешканців, який влаштували росіяни. Кивїщина постійно перебуває під загрозою авіадуарів. У Бучі, Ірпені, гостомелі і Макарові йдуть бої та артилерійські обстріли. У Броварському районі ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Калинівської територіальної громади. Кількість постраждалих уточнюється, повідомили в зведенні ОДА станом на 8 ранку.
Ворог з вечора і всю ніч методично обстрілював Чернігів із артилерії. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється. По всій області – тривоги.
По Сумському району кілька годин працювала ворожа артилерія. Також була повітряна тривогаДані про постраждалих наразі відсутні.
На Житомирщині вночі попри декілька тривог авіаційно-ракетних ударів не було.
Кіровоградська область – ситуація контрольована та відносно спокійна, дві повітряні тривоги.
Дніпропетровщина – одна повітряна загроза вночі. Загалом спокійно.
У Харкові всю ніч тривали хаотичні обстріли, є потрапляння в житлові будинки, школи, склади, кількість постраждалих ще встановлюється, працюють рятувальники. По області тривають бої в Ізюмі та Чугуєвському напрямку. Окупант вночі обстріляв місто Мерефу, що в Харківському районі, зруйнував школу та будинок культури, пошкодило й будинки. Є постраждалі, рятувальники зараз працюють на місці.
У Запорізькій області ночі було дві повітряні тривоги. Ніч на Рівненщині пройшла спокійно. Тричі оголошувалася повітряна тривога. Напередодні ввечері було нанесено ракетний удар по військовому об‘єкту в місті Сарни на півночі області (90 км від Рівного). Постраждалих чи загиблих немає. Працює відповідна комісія.
Волинь – ніч була відносно спокійною, повітряні тривоги.
У Вінницькій області ніч минула відносно спокійно, були повітряні тривоги. На Закарпатті вночі тривога, зараз спокійно. На Хмельниччині була тривога вночі. У Тернополі їх було три, у Черкасах – одна. Львівщина ніч пережила спокійно.
Полтавщина теж, за винятком тривоги в Пирятині.
Чернівці, Івано-Франківськ – нічні тривоги.
На Донеччині Росія всю ніч хаотична вела артилерійській обстріл Авдіївки. Зранку був авіадуар, потім і до тепер – "Гради". Про наслідки та постраждалих інформації наразі немає, ще обстріли. Мар'їнка, Красногорівка – обстріли по місту. Розбита будівля Мар'їнської ВА. Маріуполь: знову авіаудари. Люди самотужки вириваються з Маріуполя на власному транспорті. Ризик загибелі залишається високим, оскільки росіяни обстрілюють колони мирних мешканців.
У Луганській області Сєвєродонецьк та Рубіжне у вогні. У Сєвєродонецьку є влучення в Укртелеком. У Рубіжному щонайменше 27 загорянь житлових будинків. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється.
Ніч в Одесі минула спокійно, ситуація контрольована.
Миколаївщина – ніч була неспокійною, в центральній частини області – бої з окупантами.