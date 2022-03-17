Ворог обстрілює Херсонщину з "градів" і завдав по Київщині ракетних ударів, – зведення від ОДА

Херсонська область повністю окупована російськими військами, тривають сильні вибухи та обстріли з "Градів". Майже у кожній з 49 територіальних громад є проблеми з електрикою, водою і газом. Станом на вчора знеструмленими були 64 населені пункти.

Ситуація в Херсонській області критична через відсутність продуктів, ліків та терору мирних мешканців, який влаштували росіяни. Кивїщина постійно перебуває під загрозою авіадуарів. У Бучі, Ірпені, гостомелі і Макарові йдуть бої та артилерійські обстріли. У Броварському районі ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Калинівської територіальної громади. Кількість постраждалих уточнюється, повідомили в зведенні ОДА станом на 8 ранку.

Ворог з вечора і всю ніч методично обстрілював Чернігів із артилерії. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється. По всій області – тривоги.

Супутник Maxar Technologies зафіксував кадри наслідків обстрілу Чернігова.

По Сумському району кілька годин працювала ворожа артилерія. Також була повітряна тривогаДані про постраждалих наразі відсутні.

На Житомирщині вночі попри декілька тривог авіаційно-ракетних ударів не було.

Кіровоградська область – ситуація контрольована та відносно спокійна, дві повітряні тривоги.

Дніпропетровщина – одна повітряна загроза вночі. Загалом спокійно.

У Харкові всю ніч тривали хаотичні обстріли, є потрапляння в житлові будинки, школи, склади, кількість постраждалих ще встановлюється, працюють рятувальники. По області тривають бої в Ізюмі та Чугуєвському напрямку. Окупант вночі обстріляв місто Мерефу, що в Харківському районі, зруйнував школу та будинок культури, пошкодило й будинки. Є постраждалі, рятувальники зараз працюють на місці.

У Запорізькій області ночі було дві повітряні тривоги. Ніч на Рівненщині пройшла спокійно. Тричі оголошувалася повітряна тривога. Напередодні ввечері було нанесено ракетний удар по військовому об‘єкту в місті Сарни на півночі області (90 км від Рівного). Постраждалих чи загиблих немає. Працює відповідна комісія.

Волинь – ніч була відносно спокійною, повітряні тривоги.

У Вінницькій області ніч минула відносно спокійно, були повітряні тривоги. На Закарпатті вночі тривога, зараз спокійно. На Хмельниччині була тривога вночі. У Тернополі їх було три, у Черкасах – одна. Львівщина ніч пережила спокійно.

Полтавщина теж, за винятком тривоги в Пирятині.

Чернівці, Івано-Франківськ – нічні тривоги.

На Донеччині Росія всю ніч хаотична вела артилерійській обстріл Авдіївки. Зранку був авіадуар, потім і до тепер – "Гради". Про наслідки та постраждалих інформації наразі немає, ще обстріли. Мар'їнка, Красногорівка – обстріли по місту. Розбита будівля Мар'їнської ВА. Маріуполь: знову авіаудари. Люди самотужки вириваються з Маріуполя на власному транспорті. Ризик загибелі залишається високим, оскільки росіяни обстрілюють колони мирних мешканців.

У Луганській області Сєвєродонецьк та Рубіжне у вогні. У Сєвєродонецьку є влучення в Укртелеком. У Рубіжному щонайменше 27 загорянь житлових будинків. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється.

Ніч в Одесі минула спокійно, ситуація контрольована.

Миколаївщина – ніч була неспокійною, в центральній частини області – бої з окупантами.