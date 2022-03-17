Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
У Шевченківському районі Києва уламки снаряда влучили у 12-поверхівку, стався обвал
У Шевченківському районі Києва уламки снаряда влучили у 12-поверхівку, стався обвал
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
У Чернігові окупанти обстріляли чергу за хлібом, загинуло 13 людей (оновлено)
У Чернігові окупанти обстріляли чергу за хлібом, загинуло 13 людей (оновлено)
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
ГоловнаСвіт

Китай ніколи не нападе на Україну, — посол Фань Сяньжун

Натомість надаватиме економічну допомогу.

Китай ніколи не нападе на Україну, — посол Фань Сяньжун
посол КНР в Україні Фань Сяньжун
Фото: ukranet

Китай ніколи не буде нападати на Україну, а навпаки – буде допомагати, зокрема в економіці. Про це, як повідомляє УП, заявив Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Фань Сяньжун під час зустрічі з керівником військової адміністрації Львівщини Максимом Козицьким.

"Китай ніколи не буде нападати на Україну, ми будемо допомагати, зокрема в економічному напрямі. Наша країна за один рік імпортує товари зі всього світу вартістю понад три трильйони доларів. Ми готові допомагати вам розвиватись. У цій ситуації, яка є нині у вас, будемо вчиняти відповідально. Ми побачили, наскільки є великою єдність українського народу, а це означає і його силу", - заявив посол.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо Китай підтримає Росію, то Третя світова буде неминучою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також