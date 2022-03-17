Китай ніколи не нападе на Україну, — посол Фань Сяньжун

Китай ніколи не буде нападати на Україну, а навпаки – буде допомагати, зокрема в економіці. Про це, як повідомляє УП, заявив Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Фань Сяньжун під час зустрічі з керівником військової адміністрації Львівщини Максимом Козицьким.

"Китай ніколи не буде нападати на Україну, ми будемо допомагати, зокрема в економічному напрямі. Наша країна за один рік імпортує товари зі всього світу вартістю понад три трильйони доларів. Ми готові допомагати вам розвиватись. У цій ситуації, яка є нині у вас, будемо вчиняти відповідально. Ми побачили, наскільки є великою єдність українського народу, а це означає і його силу", - заявив посол.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо Китай підтримає Росію, то Третя світова буде неминучою.