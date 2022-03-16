Сербська Air Serbia останньою з європейських авіакомпаній скасувала польоти до Росії

Сербська авіакомпанія Air Serbia скасувала всі рейси з Москви до Белграда, пасажирам надіслали листи про скасування перельотів. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Сербія залишалася єдиною європейською країною, яка не закрила небо для Росії і збиралася збільшити кількість авіарейсів на тлі відмови інших авіакомпаній літати до Росії. Та під тиском західних санкцій щодо Росії та європейської спільноти президент Сербії Александар Вучич заявив, що Air Serbia удвічі скоротить кількість рейсів до РФ.

Заступниця міністра іноземних справ України Еміне Джепарова у Twitter звинуватила Air Serbia у збільшенні рейсів до Москви, тоді як інші авіакомпанії закрили свій повітряний простір для російських літаків.

"Сербія - єдина в Європі, у якої відкрите небо для Росії. Заробляти гроші на крові - це не те, що достойно країни-кандидата в ЄС", - написала Джапарова.

Наразі придбати авіаквитки на зазначений напрямок неможливо.

Нагадаємо, раніше Сербія відмовилася вводити санкції проти Росії через те, що це не в інтересах країни.