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Міноборони Британії: Росія скликає військове підкріплення з усієї країни для війни в Україні

"Росія щосили намагається проводити наступальні операції перед лицем стійкого опору України"

Міноборони Британії: Росія скликає військове підкріплення з усієї країни для війни в Україні
Фото: t.me/polkazov

Згідно з останньою оцінкою розвідки, опублікованої у вівторок Міністерством оборони Великобританії, зіткнувшись із «тривалими втратами особового складу» в Україні, російські військові скликають підкріплення з усієї країни. Про це повідомляє телеканал CNN.

"Росія все частіше прагне викликати додаткові війська, щоб заповнити втрати особового складу", - йдеться в оцінці розвідки Великобританії.

«Цілком імовірно, що Росія щосили намагається проводити наступальні операції перед стійкого опору України».

Міністерство Великобританії заявило, що Росія передислокує сили навіть зі «свого Східного військового округу, Тихоокеанського флоту та Вірменії» і все частіше використовує інші джерела бойовиків, такі як «приватні військові компанії, сирійці та інші найманці».

«Росія, ймовірно, спробує використовувати ці сили для утримання захопленої території і вивільнення своєї бойової потужності для відновлення наступальних операцій, що зупинилися», — йдеться в оцінці розвідки Великобританії.

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