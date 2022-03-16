Європа без України більше не буде Європою, – прем’єр Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький впевнений, що Європа без України більше не буде Європою, а жалюгідною версією самої себе.

Про це він написав у Twitter.

Europe must understand that if it loses Ukraine it will never be the same again. It will no longer be Europe. Rather it will be a defeated, humiliated and pathetic version of its former self. I want a strong and resolute Europe. pic.twitter.com/ENMRSDNuVU — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022

«Європа має зрозуміти, що якщо вона втратить Україну, вона вже ніколи не буде такою, як раніше. Це вже не буде Європа. Скоріше це буде переможена, принижена та жалюгідна версія свого колишнього я. Я ж хочу сильну та рішучу Європу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Києві з візитом перебувають глава польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр уряду Польщі Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Вони провели переговори з президентом Володимиром Зеленським та премʼєром Денисом Шмигалем.

У ході візиту віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качиньский заявив, що НАТО має відправити в Україну миротворчу місію.