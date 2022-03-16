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Європа без України більше не буде Європою, – прем’єр Польщі

Матеуш Моравецький заявив, що прагне сильної та рішучої Європи.

Європа без України більше не буде Європою, – прем’єр Польщі
Фото: Скріншот відео

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький впевнений, що Європа без України більше не буде Європою, а жалюгідною версією самої себе. 

Про це він написав у Twitter. 

«Європа має зрозуміти, що якщо вона втратить Україну, вона вже ніколи не буде такою, як раніше. Це вже не буде Європа. Скоріше це буде переможена, принижена та жалюгідна версія свого колишнього я. Я ж хочу сильну та рішучу Європу», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні у Києві з візитом перебувають глава польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр уряду Польщі Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Вони провели переговори з президентом Володимиром Зеленським та премʼєром Денисом Шмигалем.

У ході візиту віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качиньский заявив, що НАТО має відправити в Україну миротворчу місію.

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