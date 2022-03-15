ПАРЄ виключила Росію зі складу асамблеї

Парламентська асамблеї Ради Європи ухвалила рішення про вигнання Росії, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору. Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення про виключення Росії підтримали 216 голосів, утрималися - троє, ніхто не виступив проти.

Під час розгляду резолюції надійшло повідомлення про те, що Росія уже подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід. "Але це не зупиняє наші плани, не перериває процедуру", - прокоментував цю спробу президент ПАРЄ.

У своїй резолюції ПАРЄ рекомендує припинити членство рф у Раді Європи через несумісність її дій із принципами організації. Водночас, зважаючи на те, що росія до кінця цього року формально лишається учасником організації, асамблея просить пришвидшити розгляд позовів проти росії в Європейському суді з прав людини.

ПАРЄ також прагне пдтримувати неурядові організації, що протидіють російському режиму, і мають намір взаємодіяти "із правозахисниками, демократичними силами, вільними ЗМІ та незалежним громадянським суспільством у росії".

Другей важливе рішення, яке ухвалили на засіданні - це поправки щодо створення безпольотної зони в Україні, та надання нашій державі військової допомоги. Попри те, що Рада Європи не опікується питаннями безпеки, асамблея зрештою підтримала компромісну формулу: ПАРЄ закликала усі держави-учасники "розглянути можливість збільшення їхньої допомоги Україні в її зусиллях з посилення захисту своєї території, включаючи її повітряний простір, щоб зменшити людські втрати та трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни з боку росії".

Нагадаємо, із першого дня війни, 24 лютого, Україна просить європейських партнерів та блок НАТО забезпечити no-fly zone над Україною, аби росія не могла наносити авіаційні удари по цивільному населенню.