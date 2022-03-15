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Серед трофеїв ЗСУ - найновіша командно-штабна машина російської армії

Це найновіша серійна машина, яка передає оперативну інформацію між підрозділами на рівні бригада-полк у цифровому вигляді.

Серед трофеїв ЗСУ - найновіша командно-штабна машина російської армії
Захоплена Р-149МА1
Фото: defence-ua.com

Збройні сили України захопили найновішу командно-штабну машину армії Росії - Р-149МА1. Ця машина є елементом автоматизованої системи управління військами, відомої як "Созвездие". Про це повідомляє видання "Defence Express".

Видання повідомляє, що світлини захопленої машини зроблені в Миколаївській області.

"Слід зазначити, що захоплення Р-149МА1 з максимальною вірогідністю говорить про ліквідацію штабу підрозділу ворога рівня не менш ніж батальйон. Загалом Р-149МА1 - це найновіша серійна КШМ ворога, яка забезпечує передачу оперативної інформації у режимі онлайн між підрозділами на рівні бригада-полк у цифровому вигляді", - сказано в повідомленні.

Цифрова інформація, що зберігається у КМШ, містить повні дані про позиції та сили ворога.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Харкова ЗСУ збили літак ворога.

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